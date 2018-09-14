الرئيس مون يسافر إلى بيونغ يانغ مباشرة لحضور القمة الثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي

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أعلن مسؤول رئاسي اليوم الجمعة أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين، سوف يتوجه مباشرة إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل لحضور القمة الثنائية، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وقال المتحدث الرئاسي كوون هيوك كي إن الرئيس والوفد المرافق له سيسافرون إلى بيونغ يانغ من خلال الطريق الجوي الغربي المباشر.وقد اتفقت سيول وبيونغ يانغ في وقت سابق على عقد القمة الثالثة بين مون وكيم في العاصمة الكورية الشمالية، من الثلاثاء وحتى الخميس.وقال كوون إن فريقًا تحضيريًّا سوف يتوجه إلى بيونغ يانغ يوم الأحد، عبر طريق بري.