سيول تقول إن قمة بيونغ يانغ ستناقش التعاون الاقتصادي المستقبلي بين الكوريتين

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قالت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية إنه من المرجح أن تتباحث الكوريتان خلال زيارة الرئيس "مون جديه إين" إلى بيونغ يانغ التي تستغرق ثلاثة أيام، حول المجالات التي يوجد فيها إمكانيات للتعاون الاقتصادي المشترك في المستقبل.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "يون يونغ تشان" في مركز الصحافة الدولي في سيول، حيث قال أيضا إن موضوع القمة هو "السلام والمستقبل الجديد"، ومع ذلك فقد تكون المناقشات خلالها حول التعاون الاقتصادي محدودة.وأوضح أن الجانبين سيعقدان مشاورات بشأن مشروعات التعاون الاقتصادي المستقبلية على أساس الظروف الحالية، وليس حول الطرق العملية لتعزيز التعاون.وأشار المتحدث إلى الصعوبات في هذا الشأن بسبب العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، لكنه قال إنه سيمكن حدوث تغيير في الموقف بمجرد خلق ظروف جديدة، بالتعاون مع المجتمع الدولي.