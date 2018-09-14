اختتام الاجتماع الأول من القمة الثالثة بين الكوريتين

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اختتم في الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم الاجتماع الأول من مباحثات القمة الثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثاني غدا الأربعاء.واستغرق اجتماع اليوم الذي عقد في مقر حزب العمال الحاكم، ساعتين بزيادة 30 دقيقة عن الوقت المقرر له.وقبيل بدء المحادثات سجل الرئيس "مون" رسالة تحية في دفتر الزوار، وعبّر عن شكره للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لعزمه فتح عصر جديد في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أنه التقى بـ"كيم" ثلاث مرات خلال 5 شهور بسبب تلك العزيمة القوية من جانب الزعيم الكوري الشمالي، ومعربا عن أمله في أن تؤدي القمة بينهما إلى تحقيق النتائج المرجوة منها والتي ستكون بمثابة هدية جميلة للشعب في الكوريتين بمناسبة عيد الحصاد "تشوسوك".ومن جانبه قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إن القمة التاريخية التي عقدها مع الرئيس الأمريكي قد تمت بفضل الرئيس "مون" وجهوده لتقريب العلاقات بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.وقد حضر الاجتماع كل من مستشار الرئيس "مون" للأمن القومي "جونغ أوي يونغ" ورئيس جهاز المخابرات "صوه هون"، ومن الجانب الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم، و"كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي ومستشارته السياسية.ويبحث قائدا الكوريتين خلال القمة التي تعقد تحت عنوان "السلام والمستقبل الجديد"، موضوعين أساسيين، هما: تخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية وتحريك المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي.وكان الرئيس "مون جيه إين قد وصل إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ صباح اليوم على رأس وفد مكون من حوالي مائة عضو، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام هي الأولى من نوعها لرئيس كوري جنوبي إلى كوريا الشمالية منذ أحد عشر عاما.