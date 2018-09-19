بدء الجولة الثانية من محادثات القمة بين قائديْ الكوريتين

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بدأ الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الجولة الثانية من محادثات القمة الثالثة بينهما، في دار الضيافة "بيك هوا وان" في بيونغ يانغ، في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم.وقد عقد الجانبان الجولة الأولى من المحادثات بعد ظهر أمس الثلاثاء في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ.وفي مؤتمر صحفي في المركز الصحفي في سيول قال المستشار الصحفي للرئاسة "يون يونغ تشان" إنه من الصعب التنبؤ بنتائج أي اتفاق قد يتوصل إليه القائدان.وأضاف أنه من المقرر الإعلان عن نتائج القمة لكن الجدول الدقيق لذلك الإعلان ما زال غير واضح.وبعد انتهاء الجولة الثانية، سيتناول "مون" الغداء في مطعم "أوكري وكوان" الشهير بتقديم وجبة المعكرونة الباردة، ثم يزور متحف "مانسو ديه" مع السيدة قرينته والوفد المرافق له، ثم يتناول العشاء في مطعم "تيه دونغ ريفر" للمأكولات البحرية في العاصمة الكورية الشمالية، حيث كان الرئيس "مون" قد طلب أن يزور أحد المطاعم التي يرتادها المواطنون العاديون في بيونغ يانغ.