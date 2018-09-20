حجم الصادرات الكورية يسجل ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم الصادرات 36.5 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من شهر سبتمبر الجاري، بزيادة 21.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي لحجم الصادرات في سبتمبر بلغ مليارين و350 مليون دولار، بزيادة 21.6% ايضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا سجلت الصادرات الكورية ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، وتجاوزت مستوى 50 مليار دولار للشهر الرابع على التوالي منذ شهر مايو الماضي، وبلغ إجمالي حجم الصادرات خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام 399.8 مليار دولار.وقد قادت الزيادةَ في حجم الصادرات الكورية المنتجاتُ النفطية وأشباهُ الموصلات والسيارات، فيما شهد حجم صادرات السفن وأدوات الاتصالات اللاسلكية تراجعا.وزاد حجم الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، في الوقت الذي انخفض فيه حجمها إلى الشرق الأوسط وسنغافوره.وأشار التقرير إلى أن حجم الواردات الكورية بلغ 30.1 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من سبتمبر الجاري، بزيادة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا بلغ حجم الفائض التجاري لكوريا الجنوبية 6 مليارات و370 مليون دولار خلال العشرين يوما الأولى من سبتمبر.