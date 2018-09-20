كوريا الجنوبية في المركز الثلاثين عالميا في سرعة الإنترنت

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الثلاثين عالميا، في سرعة الإنترنت عريض النطاق، بعد أن كانت في المركز السادس عشر في العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن موقع "كابل" البريطاني ، أشارت نتائج الاختبارات التي أجرتها بعض المعاهد الأمريكية، خلال الفترة من شهر يونيو من العام الماضي وحتى شهر مايو من هذا العام، حول سرعات الإنترنت عريض النطاق، في 200 دولة في العالم ، فقد بلغت سرعة الإنترنت عريض النطاق في كوريا الجنوبية 20.63 ميغا بايت في الثانية ، بعد أن كانت 22.9 ميغا بايت في العام الماضي.وجاءت بالمراكز الأولى عالميا في سرعة النطاق العريض، كل من سنغافورة بسرعة بلغت 60.39 ميغا بايت، وتلتها كل من السويد والدانمرك والنرويج ورومانيا.