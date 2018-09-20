محادثات القمة الكورية اليابانية في نيويورك

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قال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية، أمس الأحد، إن الرئيس الكوري "مون جيه إين"، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى نيويورك ، سيعقد محادثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، غدا الثلاثاء ، وذلك بعد إجراء محادثات قمة مماثلة، مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الاثنين.ومن المتوقع أن تتركز محادثات القمة على القضايا المتعلقة، بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يطالب الرئيس الكوري "مون"، رئيس الوزراء الياباني، بتقديم الدعم، لإنجاح الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وكان الرئيس الكوري "مون" قد عقد محادثات قمة ثلاثية، مع "آبيه"، ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ"، في شهر مايو الماضي في طوكيو، حيث تم إصدار بيان خاص، يؤيد ما ينص عليه بيان "بان مون جوم"، الصادر في ختام القمة الأولى بين الكوريتين، ويأمل في نجاح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.كما عقد الرئيس "مون" اجتماعا منفصلا آنذاك، مع رئيس الوزراء الياباني، واتفق معه على التعاون الوثيق، في حل قضية نزع السلاح النووي، وقضية اليابانيين المختطفين.