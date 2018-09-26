مون يدعم عقد قمة بين اليابان وكوريا الشمالية

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تعهد الرئيس مون جيه إين بالتعاون مع اليابان، من أجل تنظيم قمة بينها وبين كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين طوكيو وبيونغ يانغ مهمة، في إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأدلى مون بهذه التصريحات، خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال مون إنه سلم رسالة رئيس الوزراء الياباني إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وشكر آبيه على دعمه للقمة بين الكوريتين التي عقدت الأسبوع الماضي.وقال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية إن الرئيس الكوري خلال الاجتماع المغلق قد أطلع آبيه على نتائج قمة بيونغ يانغ، وقال إن كيم مستعد للجلوس مع اليابان، في الوقت المناسب.من جانبه، فقد شدد آبيه على أهمية حل قضية المختطفين اليابانيين، وتحسين علاقة طوكيو مع بيونغ يانغ.