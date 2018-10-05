استقالة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في نهاية هذا العام

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صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس بأن "نيكي هيلي" السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوف تستقيل من منصبها في نهاية هذا العام.ووصف ترامب السفيرة هيلي بأنها "شخص خاص جدا"، وقال إنه تم حل الكثير من المشاكل بفضلها وأنه يجب أن تعامل معاملة خاصة غير اعتيادية.كما أعرب ترامب عن أمنياته بأن تتمكن من العودة إلى حكومته مرة أخرى من خلال تولي منصب مهم آخر.ومن جانبها أن أعربت السفيرة "هيلي" عن رضائها عن عملها الدبلوماسي الذي قامت به خلال العامين الماضيين، ووصفت تلك الفترة بأنها كانت مثيرة جدا، وقالت إنها ستدعم حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب في عام 2020.ومن ناحية أخرى، قال ترامب إنه سيدرس تعيين "دينا باول" نائبة مساعد مدير مجلس الأمن القومي خلفا للسفيرة هيلي.