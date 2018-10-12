شهر سبتمبر يشهد زيادة قليلة في عدد الموظفين

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شهد عدد الذين تم توظيفهم في شهر سبتمبر الماضي في كوريا زيادة بمقدار 45 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما زاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 92 ألفا ليصل إجمالي عددهم إلى مليون و24 ألفا.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ إجمالي عدد الموظفين 27 مليونا و55 ألفا في شهر سبتمبر الماضي، بزيادة مقدارها 45 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن معدل التوظيف بلغ 66.8% في سبتمبر، بانخفاض 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ معدل البطالة 3.6%، بزيادة 0.3% مقارنة بالعام الماضي.وكان حجم الزيادة في عدد الموظفين 104 آلاف في فبراير، و112 ألفا في مارس، و123 ألفا في أبريل، و72 ألفا في مايو، و106 آلاف في يونيو، و5 آلاف في يوليو، و3 آلاف في أغسطس الماضي.