تقرير رسمي يؤكد ركود الاقتصاد الكوري في الاستثمار والتوظيف

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والاستراتيجية الكورية اليوم الجمعة، يتمتع الاقتصاد الكوري بانتعاش في الصادرات والاستهلاك ، بينما يعاني من ركود في الاستثمار والتوظيف.وأشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين حول مستقبل الاقتصاد العالمي تزداد بسبب النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع أسعار النفط العالمية.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية ظلت تؤكد أن الاقتصاد الكوري يتمتع بانتعاش، وذلك منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وحتى شهر سبتمبر الماضي، لكنها توقفت عن التمسك بهذا التأكيد في تقريرها الأخير.وقال التقرير إن حجم الصادرات الكورية في شهر سبتمبر الماضي شهد انخفاضا بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن المتوسط اليومي لحجم الصادرات في سبتمبر شهد زيادة للشهر الخامس على التوالي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته.وشهد حجم الاستثمار في شهر أغسطس انخفاضا بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر الأسبق.