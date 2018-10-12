واشنطن تطالب البنوك الكورية الجنوبية بالالتزام بالعقوبات على بيونغ يانغ

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تبين أن وزارة الخزانة الأمريكية قد طالبت في شهر سبتمبر الماضي البنوك الكورية الجنوبية بالالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.وطبقا لما ذكرته الدوائر المالية الكورية اليوم الجمعة، أجرت وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات هاتفية يومي العشرين والحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، أي فور إصدار إعلان "بيونغ يانغ" في ختام الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكورييتن، مع بنك التنمية والبنك الصناعي، وهما بنكان حكوميان، وثلاثة بنوك خاصة أخرى، هي: كيه بي كوك مين، وشين هان، وإن إتش.وعبرت الوزارة الأمريكية خلال تلك المكالمات الهاتفية عن أملها في ألا تنتهك البنوك الكورية الجنوبية العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.وردا على ذلك، قالت البنوك الكورية إنها تدرك ما تنص عليه العقوبات، مؤكدة أنها تلتزم بها بشكل جيد.