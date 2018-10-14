عدد العاطلين عن العمل في كوريا يتجاوز مليونا لأول مرة منذ الأزمة المالية

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سجل عدد العاطلين عن العمل في كوريا الجنوبية أعلى مستوياته منذ عام 1999 الذي تعرضت فيه البلاد للأزمة المالية، وسجل معدل التوظيف أقل مستوياته منذ 8 سنوات على أساس الربع الثالث من العام.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ عدد العاطلين عن العمل مليونا و65 ألف شخص في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة 102 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد العاطلين عن العمل مليون شخص منذ 19 عاما.وأرجع التقرير السبب في زيادة عدد العاطلين عن العمل إلى انخفاض عدد السكان النشطين اقتصاديا الذين يبحثون عن عمل.وبلغ معدل التوظيف 61.1% في الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أكبر نسبة انخفاض منذ الربع الأول من عام 2010 الذي بلغ فيه معدل الانخفاض 0.5%.