السياسية مسؤول أمريكي رفيع المستوى يبحث في سيول تنسيق المواقف تجاه كوريا الشمالية

طبقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية في سيول اليوم الاثنين، قام "مارك نابر" القائم بأعمال نائب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ بزيارة لكوريا الجنوبية مؤخرا.

وفي أثناء إقامته في سيول، أجرى المسؤول الأمريكي مباحثات مع عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الكورية حول سياسات البلدين تجاه كوريا الشمالية والقضايا الأخرى العالقة بينهما، بما في ذلك تقاسم النفقات الدفاعية بين سيول وواشنطن واستثناء كوريا من تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، بالإضافة إلى التعاون المشترك في فرض العقوبات على كوريا الشمالية والمفاوضات النووية معها.

وكان "مارك نابر" قد عمل قائما بأعمال السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية منذ شهر يناير من العام الماضي وحتى شهر يوليو من هذا العام، ثم انتقل إلى وزارة الخارجية ليتولى منصب المسؤول عن شؤون كوريا واليابان.