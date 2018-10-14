سيول تتلقى اقتراحا باستضافة مشتركة مع بيونغ يانغ دورة الألعاب الجامعية الصيفية لعام 2021

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عرض الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات اقتراحا على كوريا الجنوبية بالاستضافة المشتركة مع كوريا الشمالية لدورة الألعاب الجامعية الصيفية التي ستقام في عام 2021.وقالت بلدية سيول إن السكريتر العام للاتحاد قد عرض هذا الاقتراح يوم الرابع من أكتوبر الجاري على عمدة العاصمة سيول "بارك وون سون" الذي كان يقوم بزيارة لمدينة زيورخ السويسرية.ومن جانبه، قال عمدة سيول "بارك" إنه سيدرس جدوى الاقتراح نظرا لأن كوريا الجنوبية ستركز جميع طاقتها للحصول على حق الاستضافة المشتركة بين الكوريتين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، وأكد أنه سيرد على الاقتراح بعد إجراء المباحثات ذات الصلة مع الحكومة.الجدير بالذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا على استضافة أولمبياد عام 2032 الصيفية بشكل مشترك بين الكوريتين.ويذكر أيضا أن تركمانستان كان من المفترض أن تستضيف دورة الألعاب الجامعية الصيفية لعام 2021، لكنها تخلت عن حق الاستضافة لأسباب محلية.