محادثات ثلاثية بين الكوريتين وقيادة قوات الأمم المتحدة

Photo : KBS News

بدأت الكوريتان وقيادة قوات الأمم المتحدة محادثات ثلاثية اليوم الثلاثاء حول نزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين، فى قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".وصرحت وزارة الدفاع في سيول بأن المحادثات بدأت فى الساعة العاشرة من صباح اليوم، بمشاركة ثلاثة مسؤولين كل جانب.وكانت الكوريتان قد بدأتا عمليات مشتركة لإزالة الألغام والمتفجرات في المنطقة الأمنية المشتركة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري. وسوف يتم خلال المحادثات الثلاثية اليوم تقييم عمليات إزالة الألغام المقرر لها أن تستغرق 20 يومًا، والتي ستنتهي خلال أسبوع.كما سيتم خلال مباحثات اليوم مناقشة تفاصيل خطة نزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة، بما في ذلك إزالة القوات والأسلحة، وتبادل المعلومات حول أنشطة المراقبة والمعدات الخاصة بكل جانب.وكانت الكوريتان قد اتفقتا على نزع السلاح من المنطقة الأمنية المشتركة بموجب الاتفاقية العسكرية التي وقعها وزيرا دفاعهما خلال القمة بينهما في بيونغ يانغ الشهر الماضي.