سيول تعرض اقتراحا على واشنطن لإجراء مناورات جوية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إنه سيجري مباحثات إضافية مع الولايات المتحدة حول إجراء مناورات جوية بشكل يختلف عما كان مقررا له، وذلك في ظل الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين وزيري دفاع البلدين على تأجيل موعد المناورات الجوية المشتركة السنوية "فيجيلانت إيس".وقالت وزارة الدفاع الكورية إن الولايات المتحدة هي التي اقترحت تأجيل موعد المناورات ضمن محاولات دعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأشار مسؤول في الوزارة إلى أن وزير الدفاع "تشونغ كيونغ دو" قد عبر عن موافقته على ذلك الاقتراح ، لكنه أكد على ضرورة أن يحافظ الجيش الكوري الجنوبي على حالة التأهب.وعرض الوزير"تشونغ" على نظيره الأمريكي "جيمس ماتيس" اقتراحا وسطا لإجراء المناورات الجوية بشكل مختلف عما كان مقررا له.وأضاف المسؤول أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطريقة التي سيتم من خلالها إجراء المناورات الجوية في اجتماع اللجنة العسكرية الكورية الأمريكية، واجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية المشتركة، المقرر عقدهما في وقت لاحق من هذا الشهر.وكشف ايضا عن أن سلاح الجو الكوري سيقوم بإجراء مناورات جوية خاصة به كما هو مقرر في شهر ديسمبر القادم، رغم التعليق المحتمل للمناورات المشتركة.