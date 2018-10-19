بي إم دبليو كوريا تستدعي حوالي 66 ألف سيارة

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قرر فرع شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية إضافة حوالي 66 ألف سيارة إلى قائمة السيارات التي استدعتها بالفعل بسبب اشتعال النار في محركاتها نتيجة لوجود بعض الأجزاء المعيبة.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إن مجموعة" بي إم دبليو" سوف تستدعي 65 ألفًا و 763 سيارة إضافية من 52 طرازًا مختلفًا، وذلك بدءا من يوم 26 نوفمبر القادم.وقالت بي إم دبليو إنها سترسل يوم الغد الأربعاء إشعارا في هذا الشأن لأصحاب السيارات الخاضعة لعملية الاسترداد من أجل إصلاح الأجزاء المعيبة.وكان قد اتضح أن 52 موديلا من سيارات الشركة، بما في ذلك السيارة المدمجة "118 دي" و"ميني كوبر"، لديها عيوب في المبرد وأنبوب وحدة إعادة تدوير غاز العادم.وألقت الشركة باللوم على وجود تسريب في مبرد غازات العادم عندما اشتعلت النيران في عدد من محركات سياراتها في وقت سابق من هذا العام.