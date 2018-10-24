خبير دولي ينتقد عدم ذكر قضية حقوق الإنسان في مؤتمرات القمة مع كوريا الشمالية

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قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لم تتغير على الرغم من حالة المصالحة في شبه الجزيرة الكورية.وأعرب "توماس أوجيا كوينتانا" مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية في تصريحات أدلى بها للصحفيين في نيويورك أمس الثلاثاء، عن "قلقه العميق" من أن البيانات الصادرة عن اجتماعات القمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وكل من رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب"، لم تشر إلى قضية حقوق الإنسان في الدولة الشيوعية.وقال "كوينتانا" إن التعامل مع ترسانة بيونغ يانغ النووية أمر في غاية الأهمية بالنسبة للعالم أجمع، إلا أنه لا يجب تجاهل سجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.ومن المقرر ان يقدم "كوينتانا" آخر النتائج التي توصل إليها حول أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.