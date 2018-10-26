مستشار الأمن القومي الكوري يجري مباحثات مع المبعوث الأمريكي

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أجرى مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "جونغ أوى يونغ" محادثات مع المبعوث الأمريكي المسؤول عن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية "ستيفن بيغان"، فى سيول أمس الثلاثاء.وقال المكتب الرئاسي الكوري فى مؤتمر صحفي إن "جونغ" و"بيغان" عقدا مناقشات معمقة لمدة ساعتين فى المكتب الرئاسي حول التحضيرات الجارية لعقد القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. كما تبادل الجانبان الآراء حول سبل تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام في المنطقة على أساس التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وأضاف المكتب الرئاسي أن "جونغ" و"بيغان" أكدا على أن زيارة المبعوث الأمريكي ومباحثاته فيمع المسؤولين الكوريين قد عمقت من التفاهم المتبادل والتعاون الثنائي بين البلدين.وخلال زيارته التي استغرقت أربعة أيام، التقى "بيغان" مع كل من كبير مساعدي الرئيس الكوري "إيم جونغ صوك"، ووزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا"، ووزير التوحيد "جو ميونغ كيون"، وأخيرا مستشار الأمن القومي "جونغ أوي يونغ".