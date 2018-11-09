وزير التوحيد يكشف عن تفاصيل مشاريع السكك الحديدية وربط الطرق مع الشمال

Photo : YONHAP News

كشف وزير التوحيد تشو ميونغ كيون عن تفاصيل خطة ربط الطرق والسكك الحديدية بين الكوريتين، أمام النواب والمشرعين أمس الخميس.وقال تشو إن خط كيونغوي الغربي الذي تم ترميمه سيمتد إلى مسافة 430 كيلومترًا، من كيسونغ إلى شينويجو.ومن المتوقع أن يبلغ طول خط دونغ هاي الشرقي بعد ترميمه 800 كيلومتر، ليربط بين جبل كوم كانغ ومدينة راسون بالقرب من الحدود الشمالية مع روسيا.وتدعو خطة ترميم خطوط الطرق إلى ربط كيسونغ ببيونغ يانغ على الجانب الغربي، وربط جبل كوم كانغ بونسان على الجانب الشرقي.وقال الوزير إن الكوريتين ما زالتا بحاجة إلى التوصل إلى تفاصيل أخرى، مثل هل ستكون مسارات القطارات فردية أم زوجية، وكيف يمكن تسيير القطارات السريعة عليها.