البنك المركزي الأمريكي يجمد سعر الفائدة الأساسي

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قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، كما كان متوقعا.وقال البنك أمس الخميس في ختام اجتماع استمر يومين إن جميع الأعضاء وافقوا على تجميد سعر الفائدة الأساسي عند المستوى الحالي الذي يتراوح بين 2% و2.25%.وقد توقع المراقبون الاقتصاديون هذا القرار، حيث قام البنك برفع سعر الفائدة الأساسي ثلاث مرات خلال العام الجاري في مارس ويونيو وسبتمبر، وبلغت الزيادة في سبتمبر 0.25% .وقال البنك إنه سيقوم بزيادة تدريجية لسعر الفائدة، مع توقعات بقيامه برفعها في ديسمبر القادم.كما أشار إلى أن المخاطر الاقتصادية تبدو متوازنة، موضحا أن التضخم لا يزال قريبا من هدفه البالغ 2%.