إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تكشف عن السبب المحتمل في تحطم الطائرة الإندونيسية

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قالت السلطات الإندونيسية التي تجري حاليا تحقيقات في سبب تحطم الطائرة التابعة لشركة "لايون إير" في البحر يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، إن السبب في ذلك يرجع إلى عطل فني للطائرة.وكانت طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" قد سقطت في بحر "جاوا" بعد 12 دقيقة من إقلاعها من مطار "جاكارتا"، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا.ومن جانبها، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمرا إلى شركات الطيران الداخلية باتباع التعليمات الجديدة حول التعامل مع إنذار صدور معلومات خاطئة من أجهزة الاستشعار في طائرات البوينغ 737 ماكس، وهو ما قد يتسبب في انحرافها الشديد.ولكن لم تذكر الإدارة تفاصيل العطل الفني في جهاز الاستشعار لطائرات البوينغ 737.وقالت السلطات الإندونيسية إن الطائرة المنكوبة قد تعرضت لانحدار شديد في أثناء رحلتها قبل يوم واحد من تحطمها الناتج عن انحدار شديد أيضا.الجدير بالذكر أن طائرات بوينغ 737 ماكس قد بدأ تسليمها إلى شركات الطيران على مستوى العالم منذ العام الماضي، وتخطط شركات الطيران الكورية لشرائها بدءا من العام القادم.