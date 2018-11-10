سيول وبكين تتفقان على استئناف الدوريات المشتركة لمكافحة الصيد غير القانوني

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اتفقت كوريا الجنوبية والصين على استئناف الدوريات المشتركة، لمكافحة أنشطة الصيد غير القانونية، في منطقة الصيد المشتركة بينهما.وقالت وزارة المحيطات والمصايد في سيول أمس الجمعة إن القرار تم التوصل إليه خلال اجتماع لجنة الصيد المشتركة الثامن عشر، الذي عُقِد في مدينة بوسان الساحلية.وسيقوم الجانبان بإرسال سفن الدوريات وسفن حرس السواحل إلى المنطقة المؤقتة في البحر الأصفر؛ حيث يسمح لقوارب الصيد من البلدين بممارسة الصيد.وقد تم إطلاق الدوريات المشتركة للمرة الأولى في عام 2014، ولكن تم تعليق أنشطتها في عام 2016، بسبب الخلاف حول قوارب الصيد الصينية غير القانونية.وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على خفض عدد قوارب الصيد التي تدخل منطقة الصيد الخالصة لكل منهما.