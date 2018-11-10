تراجع أسعار البنزين لأول مرة منذ 19 أسبوعا

Photo : YONHAP News

تراجعت أسعار البنزين والديزل المحلية، للمرة الأولى منذ 19 أسبوعا، بعد تنفذي خفض ضريبة الوقود الحكومية.ومن المتوقع أن تستقر أسعار النفط في الوقت الحالي، حيث ستستمر آثار خفض الضريبة في أسعار الوقود المباع في المحطات العادية، وكذلك بسبب تراجع أسعار النفط العالمية مؤخرًا.ووفقًا لشركة النفط الكورية الوطنية، فقد انخفض متوسط سعر البنزين العادي ليصل إلى 1660 وون لكل لتر، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.وقد عاد سعر البنزين إلى مستوياته التي سجلها قبل شهر، في أوائل شهر أكتوبر.يشار إلى أن تخفيض الحكومة لضريبة الوقود بنسبة 15%، سيستمر لمدة ستة أشهر.