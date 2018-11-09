وزير التوحيد الكوري الجنوبي يزور الولايات المتحدة

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يبدأ وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جو ميونغ كيون" زيارة اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة من أجل بحث قضايا العلاقات بين الكوريتين وسبل تحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة التوحيد إن الوزير "جو" سيزور واشنطن ونيويورك بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت القادم، حيث يحضر "المنتدى العالمي لكوريا" لعام 2018، كما سيلتقي مع مسؤولي الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يجتمع "جو" مع وزير الخارجية الأمريكى "مايك بومبيو" لتبادل وجهات النظر حول تطورات المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وشرح موقف سيول الذي يؤكد على أن تحسين العلاقات بين الكوريتين سوف يسرّع من نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.ومن المتوقع أيضا أن يطلب "جو" من الحكومة الأمريكية تفهم مشروعات التعاون بين الكوريتين، بما في ذلك الربط المقترح للسكك الحديدية والطرق العابرة للحدود.كما يعتزم الوزير الكوري الجنوبي الاجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء الكونغرس.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير توحيد كوري جنوبي الولايات المتحدة منذ ديسمبر 2014.