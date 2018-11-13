وزارة التوحيد توافق على زيارة 107 مواطنين إلى كوريا الشمالية

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من المتوقع أن تقام مراسم مشتركة بين الكوريتين بمناسبة ذكرى مرور 20 عاما على بدء الرحلات السياحية إلى جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية، بحضور "هيون جونغ أون" رئيسة مجموعة "هيون ديه"، في جبل كوم كانغ على مدار يومين بدءا من يوم 18 من هذا الشهر.وصرح مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم بأن الوزارة وافقت على زيارة ستقوم بها المجموعة الكورية الجنوبية إلى كوريا الشمالية من أجل تنظيم المراسم التذكارية المشتركة.ويتكون الوفد الزائر من 107 أشخاص منهم 30 مسؤولا في مجموعة هيون ديه، إلى جانب وزراء التوحيد السابقين "إيم دونغ وون" و"جونغ سيه هيون" و"لي جونغ سوك"، وبعض نواب البرلمان والمسؤولين في الحكومات المحلية والصحفيين.تجدر الإشارة إلى أن هذه المراسم التذكارية المشتركة ظلت تقام سنويا منذ عام 2009 وحتى عام 2014، ثم توقفت بسبب تصاعد حد التوتر بين الكوريتين.وقال المسؤول إن هذه المراسم عبارة عن مراسم تذكارية مدنية اقترحتها مجموعة هيون ديه واستجاب الجانب الكوري الشمالي لها مشيرا إلى أن هذه المراسم ليس لها علاقة باستئناف الرحلات.ومن المتوقع أن يشارك حوالي 80 مسؤولا من الجانب الشمالي في هذه المراسم.