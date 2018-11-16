الرئيس مون جيه إين يتوجه إلى بابوا غينيا الجديدة

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توجه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اليوم الجمعة إلى بابوا غينيا الجديدة بعد اختام زيارته لسنغافوره التي حضر خلالها اجتماعات منظمة آسيان.وفي أثناء إقامة الرئيس "مون" في بابوا غينيا الجديدة، سيحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" التي ستعقد يومي الغد وبعد الغد تحت شعار "التسامح والمستقبل الرقمي".وخلال هذه القمة، من المتوقع أن يقوم الرئيس "مون" بترويج رؤى وسياسات حكومته الهادفة إلى بناء دولة تسامحية، وأن يقترح إنشاء صندوق خاص بالإصلاح الرقمي بين الدول الأعضاء في منتدى "آبيك".وسوف يعقد الرئيس "مون" سلسلة من محادثات القمة مع القادة المشاركين، بمن فيهم رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة "بيتر أونيل"، ورئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، من أجل الحصول على تأييدهم للجهود المبذولة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الدائم فيها.