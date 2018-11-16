تقديم وجبات مجانية لطلاب الصف الثالث في المدارس الثانوية في سيول

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من المتوقع أن يتم تقديم وجبات غداء مجانية إلى 84 ألفا و700 من طلاب الصف الثالث في المدارس الثانوية في سيول بدءا من العام القادم.وفي هذا السياق، أقام عمدة سيول "بارك وون سون" بالتعاون مع مشرف التعليم في مدينة سيول "جو هي يون" ورئيس مجلس بلدية سيول "سين وون تشول"، مراسم مشتركة صرح فيها بأن جميع إدارات المناطق الخمس والعشرين بسيول قد وافقت على المشاركة في المشروع التجريبي الذي يقدم وجبات مجانية إلى جميع طلاب الصف الثالث في المدارس الثانوية في سيول.ويذكر أنه عندما تم الإعلان عن المشروع في الشهر الماضي أعربت 9 إدارات مناطق فقط عن المشاركة في المشروع، لكن مختلف الإدارات أعلنت لاحقا عن نيتها المشاركة، مما أدى إلى مشاركة جميع الإدارات في المشروع.ونتيجة لذلك من المتوقع أن يتم تطبيق نظام تقديم وجبات الغداء على طلاب الصف الثالث فقط بدءا من العام القادم ثم توسيعه ليشمل جميع الصفوف في المدارس الثانوية حتى عام 2021.ومن المتوقع أن تزيد التكاليف بمقدار 50 مليار وون تقريبا بعد مشاركة جميع الإدارات في هذا المشروع التجريبي.