تقرير يقول إن كوريا الشمالية توسع قاعدة صواريخ

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قال تقرير بثته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن كوريا الشمالية قامت بتوسيع قاعدة للصواريخ طويلة المدى، في ظل توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة.وأوضحت القناة أمس الأربعاء أنها حصلت على صور جديدة بالأقمار الصناعية تبين أن قاعدة الصواريخ في منطقة "يونغ جو"، وقاعدة أخرى قريبة لم يتم الإبلاغ عنها، يتم تطويرها بصورة مستمرة.وقال التقرير إن القاعدة تقع في منطقة جبلية في مقاطعة "ريانغ كانغ" في شمال كوريا الشمالية، وقد أظهرت الصور التي التقطت بواسطة الأقمار الصناعية وجود أعمال بناء في مواقع لم يتم الإبلاغ عنها من قبل. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن تلك القاعدة كانت معروفة منذ وقت طويل لأجهزة المخابرات والمحللين الأمريكيين، إلا أن الباحثين في معهد "ميدل بيري" للدراسات الدولية في "مونتيري" قالوا إن الصور تكشف عن بناء منشأة جديدة على بعد 10 كيلومترات لم تكن معروفة من قبل.وأضاف التقرير أن الصور تشير إلى أن كوريا الشمالية بدأت تبني منشأة واسعة تحت الأرض منذ العام الماضي، وأن هذه المنشأة ظلت قيد الإنشاء حتى أغسطس من هذا العام، حتى بعد القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ في يونيو.