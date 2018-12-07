البرلمان الكوري يصادق على مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم اليوم

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يسعى البرلمان الكوري إلى المصادقة على مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم في جلسته العامة التي تعقد اليوم الجمعة.ويمكن المصادقة على مشروع الميزانية حتى منتصف ليلة اليوم، حيث ستتم المصادقة على 200 مشروع قانون آخر قبل المصادقة على الميزانية المقترحة للعام القادم.ومن المتوقع أن تتم المصادقة بسهولة لأن عدد مقاعد الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي اللذيْن اتفقا على حجم ميزانية العام القادم، يتجاوز نصف إجمالي عدد مقاعد البرلمان.ومن جانبها، أعربت أحزاب المعارضة الثلاثة الصغيرة عن معارضتها للمصادقة على مشروع الميزانية، ووصفت السعى للمصادقة على المشروع بأنه تواطؤ بين الحزبين الكبيرين.يذكر أن أحزاب المعارضة الثلاثة تدعو إلى المصادقة المتزامنة على مشروع ميزانية العام القادم ومشروع إصلاح نظام الانتخابات العامة.وبدأ رئيس حزب الإصلاح المستقبلي "سون هاك كيو" ورئيسة حزب العدل "لي جونغ مي" إضرابا عن الطعام لفرة غير محددة مطالبين بالمصادقة المتزامنة.