الرئيس يدعو الجمعيات الخيرية الكبرى إلى مكتبه الرئاسي

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دعا الرئيس مون جيه إين الجمعيات الخيرية الكبرى في البلاد إلى مكتبه الرئاسي، لتشجيع أنشطتهم الخيرية والاجتماعية.وحضر الحدث بعد ظهر الأمس الجمعة ممثلون عن 15 جمعية خيرية، بما في ذلك جمعية جيش الخلاص وجمعية حسن الجوار وجمعية صندوق الطفل.وقال مكتب الرئاسة إن الحدث تم ترتيبه لنشر روح المشاركة والعطاء للمحرومين خلال موسم نهاية العام، مشيرًا إلى أنه أول حدث من نوعه يجمع الجمعيات الخيرية الكبرى.وقد ساعد المشاركون في هذا الحدث على تزيين شجرة عيد الميلاد. وقدم الرئيس مون والسيدة الأولى كيم جونغ سوك تبرعاتهما لكل من الجمعيات المشاركة في الحدث.