تقرير رسمي يؤكد حدوث تراجع تدريجي للاقتصاد الكوري

Photo : YONHAP News

طبقا تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري، يشهد نمو الاقتصاد الكوري تراجعا تدريجيا بسب ضعف الطلب المحلي وتباطؤ النمو في حجم الصادرات.وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات التجزئة قد زاد بنسبة 5% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لزيادة الطلب المحلي بشكل مؤقت خلال فترة عيد الحصاد "تشوسوك".وأضاف أن متوسط معدل الزيادة في مبيعات التجزئة وإنتاج صناعات الخدمات خلال شهر سبتمبر وأكتوبر الماضييْن قد شهد زيادة بنسبة 2.7% و1.9% على التوالي، مشيرا بذلك إلى انخفاض معدل زيادة الاستهلاك المحلي بشكل تدريجي.وقال إن حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية قد زاد بنسبة 9.4% في شهر أكتوبر الماضي بعد أن كان قد انخفض بنسبة 19.3% في الشهر الأسبق، مشيرا إلى أن السبب في هذه الزيادة هو مجرد زيادة في أيام العمل.وأشار التقرير أيضا إلى أن وتيرة الزيادة في حجم الصادرات الكورية قد شهدت تباطؤا في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ معدل زيادة الصادرات 4.5% في نوفمبر بعد أن كان 22.7% في الشهر الأسبق.وشهد عدد الوظائف الجديدة زيادة بمقدار 64 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال معهد التنمية الكوري إنه مازالت هناك مخاطر خارجية تهدد الاقتصاد الكوري، بما فيها رفع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة، وعدم الاستقرار المالي في الدول الناشئة، والنزاعات التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.