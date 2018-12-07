توقعات بتجاوز قيمة الفوائد المقدمة للباحثين عن العمل 6 تريليونات وون

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة التوظيف والعمل الكورية أمس الأحد، بلغت قيمة الفوائد المقدمة للباحثين عن العمل 5 تريليونات و977 مليار وون منذ بداية هذا العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه القيمة 6 تريليونات وون لهذا العام.وأشار التقرير إلى أن حجم فوائد البطالة خلال الـ11 شهرا الأولى من هذا العام قد تجاوزلأول مرة 6 تريليونات وون.وأرجع التقرير السبب في زيادة حجم الفوائد المقدمة للباحثين عن العمل إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور.وقال التقرير إن عدد الذين يستفيدون من فوائد البحث عن العمل قد بلغ 384 ألف شخص في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة 14.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.