الإبقاء على أسهم سام سونغ بَيولوجيكس مدرجة في البورصة

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قالت البورصة الكورية الجنوبية إن اسهم شركة "سام سونغ بيولوجيكس" مؤهلة للاستمرار في الإدراج ضمن سوق الأسهم المحلية وسوف يتم استئناف التعامل في أسهم الشركة اليوم الثلاثاء.وأوضحت البورصة الكورية أمس الاثنين أنه على الرغم من بعض أوجه القصور فيما يتعلق بشفافية الإدارة، إلا أنه تقرر الحفاظ على إدراج أسهم الشركة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل متنوعة مثل استدامة الشركات والاستقرار المالي وحماية المستثمرين.ومن جانبها رحبت بهذا القرار شركة "سام سونغ بيولوجيكس" المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والتابعة لشركة سام سونغ للإلكترونيات، وتعهدت بتحسين شفافية الإدارة والسعي إلى المساهمة في تطوير سوق رأس المال الكورية.وكان قد تم تعليق التداول في أسهم الشركة منذ 14 نوفمبر بعدما قالت لجنة الخدمات المالية أن "سام سونغ بيولوجيكس" انتهكت عمدا قواعد المحاسبة قبل طرحها العام الأوليّ في عام 2016.