تقرير حكومي للرئيس حول سياسات 2019

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تلقى الرئيس "مون جيه إين" تقارير بعد ظهر اليوم الثلاثاء من وزارتيْ التعليم والعمل حول السياسات الحكومية في العام القادم، وذلك في مجمع سيجونغ الحكومي.وسوف تقوم خمس وزارات بإطلاع الرئيس على خطط السياسات لعام 2019 في الأسبوع القادم، بينما ستقدم الوزارات الأخرى تقاريرها في يناير.وقال مسؤول رئاسي إن تلك التقارير الوزارية تظهر تصميم الرئيس على الخروج بنتائج ملموسة يمكن أن يشعر بها عامة الناس، كما أنها تعد فرصة للرئيس لتعزيز التواصل مع الوزارات.وقدمت وزيرة التعليم "يو أون هيه" شرحا حول خطط الوزارة لتعزيز التعليم الذي يركز على المواطنين في المستقبل، وبعد ذلك تم إجراء مناقشات حول كيفية إصلاح وزارة التعليم وتعزيز الثقة في التعليم العام، فضلًا عن سبل خلق دولة شاملة تتسع للجميع.وفي وقت لاحق، قدم وزير العمل "لي جيه كاب" لمحة موجزة عن أهداف السياسات العامة لوزارته لعام 2019، ثم عقدت مناقشات حول طرق إنشاء شبكة أمان للعمال، وتأثير تطبيق نظام العمل الجديد الذي تبلغ عدد ساعاته الأسبوعية 52 ساعة.