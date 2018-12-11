اعتذار غير رسمي من كوريا الشمالية لفيتنام بشأن اغتيال كيم جونغ نام

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كشف مصدر حكومي في سيول أمس عن أن كوريا الشمالية قدمت اعتذارا غير رسمي إلى فيتنام بسبب إشراك امرأة فيتنامية في حادث اغتيال "كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، التي وقعت في شهر فبراير من العام الماضي.وأوضح المصدر أنه سمع بأن كوريا الشمالية أعربت بشكل غير رسمي عن اعتذارها لإشراك امرأة فيتنامية في الحادث، وهو ما قد يفسر بأن كوريا الشمالية تعترف في الواقع بوقوفها وراء ذلك الحادث.تجدر الإشارة إلى أن "كيم جونغ نام" كان قد اغتيل في مطار كولالمبور في ماليزيا يوم 13 فبراير من العام الماضي، ووجهت سلطات التحقيق الماليزية الاتهام إلى كوريا الشمالية في ارتكاب هذا الحادث، إلا أن بيونغ يانغ لم تعترف بذلك.وحاليا تجري محاكمة كل من الفيتنامية "دوان تي هونغ"، والإندونيسية "سيتي عائشة"، في ماليزيا بتهمة ارتكاب جريمة القتل باستخدام غاز العصاب "في إكس" السام. كما تم توجيه اتهام لـ4 مواطنين كوريين شماليين خططوا لعملية الاغتيال واستخدموا الفتاتين الفيتنامية والإندونيسية لوضع المادة السامة على وجه "كيم"، لكنهم غادروا ماليزيا بعد ارتكاب الجريمة مباشرة وفروا إلى كوريا الشمالية.وأشار المصدر إلى أن العلاقات بين كوريا الشمالية وفيتنام قد تدهورت بسبب هذا الحادث، إلا إعراب كوريا الشمالية عن اعتذارها غير الرسمي قد أدى إلى تحسين العلاقات مجددا، وهو ما قاد إلى زيارة بواسطة وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونغ هو" إلى فيتنام يوم 29 من الشهر الماضي.