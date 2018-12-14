إعادة النظر في خطة نقل قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة

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تدرس السلطات العسكرية الكورية والأمريكية حاليا إمكانية تعديل خطة نقل قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة من منطقة "يونغ سان" في سيول إلى داخل مبنى وزارة الدفاع الكورية.وكانت قيادة الجيش الأمريكي الثامن قد تم نقلها من يونغ سان إلى مدينة "بيونغ تيك" التي تقع إلى الجنوب من سيول في العام الماضي، كما تم نقل قيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية من "يونغ سان" إلى إلى مدينة "بيونغ تيك" أيضا في شهر يونيو الماضي.واتفقت السلطات العسكرية الكورية والأمريكية على نقل قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة إلى مبنى وزارة الدفاع الكورية، لكنهما يبحثان تعديل هذه الخطة بعد تنصيب الجنرال "روبرت أبرامز" قائدا للقوات الكورية الأمريكية المشتركة يوم الثامن من شهر نوفمبر الماضي.وتدرس السلطات العسكرية الكورية والأمريكية ثلاث إمكانيات محتملة بشأن تحديد مقر قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة، إما بإبقائها في "يونغ سان" أو نقلها إلى مبنى وزارة الدفاع أو قاعدة "كامب هامفريس" بمدينة "بيونغ تيك".