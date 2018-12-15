الرئيس يؤيد خطة الإصلاح الانتخابي التي توافق عليها الأحزاب

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قال الرئيس مون جيه إين اليوم السبت إنه سيؤيد أي اتفاق تتوصل إليه الأحزاب حول الإصلاح الانتخابي.وصرح مون بذلك إلى زعماء الأحزاب المعارضة الصغيرة، الذين يواصلون الإضراب عن الطعام في البرلمان، مطالبين بتعديل النظام الانتخابي.وأرسل مون رئيس الديوان الرئاسي إيم جونغ سيوك لنقل الرسالة إلى رئيس حزب بارون ميريه سون هاك كيو، ورئيسة حزب العدالة لي جيونغ مي.وقال الرئيس في رسالته إنه سيدعم أي اتفاق يتوصل إليه الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، لإجراء إصلاح انتخابي يركز على تحسين التمثيل البرلماني.وكانت الأحزاب المعارضة تطالب باعتماد نظام تمثيل نسبي جديد، حيث تتناسب المقاعد البرلمانية مباشرة مع معدلات التصويت الحزبية.وقال إيم إن الرئيس ظل طوال حياته السياسية يساند تحسين التمثيل البرلماني، كما أيد خطة الإصلاح التي قدمتها اللجنة الوطنية للانتخابات في عام 2015، باعتبارها الأكثر موضوعية وحيادية.كما قال إن الرئيس قلق بشأن صحة قادة الحزبين بعد إضرابهما عن الطعام، معربًا عن أمله في إنهائهم للإضراب، والمشاركة في المحادثات المثمرة للتوصل إلى اتفاق بين الأحزاب.