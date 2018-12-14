اختيار هوانغ أوي جو كأفضل لاعب في كرة القدم هذا العام

Photo : KBS News

تم اختيار لاعب كرة القدم الكوري "هوانغ أوي جو"، كأفضل لاعب لهذا العام، وذلك لأول مرة بالنسبة له.وكان "هوانغ" قد شارك في دورة الألعاب الآسيوية في إندونسيا هذا العام حيث أحرز 9 أهداف في 7 مباريات ليفوز بلقب "ملك التهديف"، وهو ما أدى إلى حصول المنتخب الكوري لكرة القدم على لقب الدورة.ومن ناحية أخرى، فاز اللاعب "سونغ هونغ مين" على لقب "صاحب أفضل هدف لهذا العام" باختيار الجمهور، وذلك عن هدفه الحاسم الذي أحرزه في مباراة المنتخب الكوري ضد المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم هذا العام في روسيا.وحصل المدرب "كيم هاك بوم" على لقب "أفضل مدرب لهذا العام"، وقد أعرب عن سعادته الكبيرة بهذا اللقب.وحصلت اللاعبة "جانغ سول كي" على لقب "أفضل لاعبة لهذا العام" بفضل أدائها الممتاز الذي أدى إلى فوز منتخب شركة "هيون ديه للحديد والصلب" في مدينة إنتشون على لقب دوري كرة القدم الكورية للسيدات للعام السادس على التوالي.