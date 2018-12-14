الحكومة الكورية تبني مدنا جديدة في نام يانغ جو وهانام وكيه يانغ

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية أنها قررت إنشاء مدن جديدة في كل من "نام يانغ جو" و"هانام" في مقاطعة "كيونغ كي" وفي منطقة "كيه يانغ" في إنتشون.وأوضحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل هذه الخطة اليوم الأربعاء، حيث كشفت عن المرحلة الثانية من التدابير الهادفة إلى توفير المساكن في المنطقة الحضرية، وتحسين شبكة النقل الخاصة بها.وقالت الوزارة إن حجم المدينة الجديدة في "نام يانغ جو" سيبلغ 11 مليون متر مربع، وفي "هانام" ستة ملايين ونصف مليون متر مربع، وفي "كيه يانغ" ثلاثة ملايين وثلاثة مائة ألف متر مربع.كما ستنشئ الحكومة موقعا إسكانيا أصغر يبلغ حجمه مليونا ونصف مليون متر مربع في منطقة "غواتشون".وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي إنها قررت إنشاء أربع أو خمس مدن جديدة تضم أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، في المناطق التي تقع بين العاصمة سيول والمدن القريبة منها، مثل "بون دانغ" و"إيل سان".