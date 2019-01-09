البنك الدولي يخفّض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2019 إلى 2.9%

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قرر البنك الدولي تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2019.وفي تقرير بعنوان "سماء مكفهّرة"، قال البنك أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2,9% في هذا العام، أي أقل من توقعاته السابقة في يونيو من العام الماضي، البالغة 3%.وأوضح التقرير أﺳﺑﺎب تخفيض اﻟﺗوﻗﻌﺎت بالإشارة إلى تصاعد التوترات اﻟﺗﺟﺎرية، وﺿﻌف ﻧﺷﺎطات اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، واﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺎﻟية اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ دول اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ.وأبقى البنك توقعاته للاقتصاد الأمريكي لعام 2019 دون تغيير عند نسبة 2,5%، في حين خفّض توقعاته للنمو المتوقع للاقتصاد الصيني من 6,3% إلى 6,2%.كما خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الدول الناشئة هذا العام من 4,7% إلى 4,2%.وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2,8% في عاميْ 2020 و2021.