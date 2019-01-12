الرئيس مون يؤكد التزامه بالنمو الشامل

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أعاد الرئيس مون جيه إين تأكيد التزامه الراسخ بتحسين توزيع الثروة في كوريا الجنوبية، حيث سلط الضوء على حملته حول "النمو الشامل للجميع".وعقد مون اليوم الخميس مؤتمرًا صحفيًّا في مكتب الرئاسة، حيث أعلن عن خططه لعام 2019، والتي تشمل أيضًا تنفيذ استثمارات كبرى في الصناعات المستقبلية.كما اعترف مون بأن حكومته لم تفِ بتوقعات الجمهور بخلق المزيد من الوظائف على مدى العشرين شهرًا الماضية منذ توليه منصبه.وقد أعلن الرئيس مون ترحيبه بدعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى استئناف تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين والجولات السياحية إلى جبل كوم كانغ دون أي شروط مسبقة، وقال إنه سيتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لحل قضية العقوبات الدولية.كما قال إن زيارة كيم إلى سيول سوف تأتي عقب القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ، مضيفًا أن هذين الاجتماعين سيكونان بمثابة نقطة تحول في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وبعد خطابه، تلقى الرئيس مون أسئلة المراسلين والصحفيين للإجابة عنها.