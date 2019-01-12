واشنطن تعرب عن أملها في إحراز تقدم في القضية النووية في عام 2019

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الجمعة إنه يأمل في أن تحقق الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تقدما كبيرًا في القضية النووية في عام 2019، بما في ذلك اجتماع القمة الثاني بين رئيسي البلدين.وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" خلال زيارته إلى مصر، قال "بومبيو" إن هدف الولايات المتحدة، المتمثل في نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، لم يتغير ولابد من تحقيقه.وقال إن الأخبار الجيدة هي أن المحادثات مستمرة مع كوريا الشمالية. وعلى الرغم من عدم تطرقه إلى التفاصيل، فقد أكد أن الجانبين يمضيان قدما في المحادثات.وقال "بومبيو" أيضًا إن الولايات المتحدة واضحة تمامًا في حديثها مع كيم جونغ أون وغيره بشأن نزع السلاح النووي.وأعرب عن أمله في إحراز تقدم كبير في العام الجديد.وعندما سُئل عن إمكانية تخفيف العقوبات، قال بومبيو إنه لا يعتقد أن يحدث أي انحراف عن الهدف والاقتراح الأساسي، وهو الوصول إلى كوريا الشمالية الخالية تمامًا من الأسلحة النووية، ويمكن التحقق منها من قبل الخبراء الدوليين.