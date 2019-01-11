سيول وبكين تعقدان الجولة الثالثة من محادثات المتابعة لاتفاقية التجارة الحرة

Photo : KBS News

قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إن الجولة الثالثة من محادثات المتابعة بشأن قطاعي الخدمات والاستثمار ضمن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين كوريا الجنوبية والصين ستعقد في ميدنة بوسان الكورية خلال الفترة من اليوم الخامس عشر وحتى السابع عشر من يناير الجاري.وسيرأس الوفد الكوري الجنوبي في تلك الجولة "كيم جونغ إيل" مدير عام إدارة اتفاقيات التجارة الحرة بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة، بينما يمثل الجانب الصيني "يانغ جونغ وي" نائب وزير التجارة الصيني للشؤون الدولية.وسيبحث الجانبان في هذه الجولة القضايا المتعلقة بإقرار النص الأساسي لاتفاقية التجارة الحرة وموعد وطريقة إجراء المفاوضات حول فتح سوقيْ البلدين.كما سيتم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مستوى فتح السوق وسبل تعزيز حماية المستثمرين.وقالت الوزارة الكورية إن محادثات المتابعة القادمة يتوقع أن تلعب دورا في التقدم الفعال للشركات الكورية إلى سوق الخدمات الصينية وتعزيز حماية المستثمرين.