توقعات بأن تتم زيارة الرئيس الصيني لكوريا الشمالية في أبريل القادم

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قال تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في هونغ كونغ اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بزيارة لكوريا الشمالية بمناسبة "عيد الشمس"، أي يوم ذكرى ميلاد مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" الذي سيصادف يوم الخامس عشر من شهر أبريل القادم.وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول في اللجنة البرلمانية الكورية للشؤون الدبلوماسية والوحدوية أن كوريا الشمالية والصين قد توصلتا إلى اتفاق مبدئي حول زيارة "شي" لبيونغ يانغ في شهر أبريل القادم، مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا لتحقق هذه الزيارة، نظرا لأن هذا العام هو العام الذي تحتفل فيه كوريا الشمالية والصين بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وقال مسؤول آخر إن زيارة الرئيس الصيني "شي" لبيونغ يانغ في "عيد الشمس" في كوريا الشمالية ستكون ذات معنى خاص، حيث تسعى كوريا الشمالية لاستخدام هذه الزيارة في دعايتها الدبلوماسية وجعلها انجازا دبلوماسيا يحققه الزعيم "كيم جونغ أون".كما ستكون تلك الزيارة، في حالة تحقيقها، هي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس صيني لكوريا الشمالية منذ أن زار الرئيس الصيني الأسبق "هو جين تاو" بيونغ يانغ في عام 2005.ويذكر أن "شي جين بينغ" قد زار كوريا الشمالية في عام 2008 بصفته نائبا للرئيس الصيني.وقالت الصحيفة إن الرئيس الصيني "شي" سيحاول من خلال زيارته لكوريا الشمالية إظهار نفوذها في قضايا شبه الجزيرة الكورية.