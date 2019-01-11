وزيرة الخارجية الكورية تتوقع استئناف المفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن قريبا

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توقعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" أن يتم استئناف المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بسرعة، في ظل ارتفاع حرص الجانبين على عقد الجولة الثانية من مباحثات القمة بينهما.عقدت الوزيرة كانغ لقاء صحفيا بمناسبة العام الجديد في مقر وزارة الخارجية في سيول اليوم حيث ألقت كلمة افتتاحية قالت فيها إن الاتصالات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة مستمرة، ومن ثم ترتفع التوقعات بانعقاد الجولة الثانية من مباحثات القمة بينهما قريبا.وأشارت كانغ إلى أن التوجه الدبلوماسي الكوري الجنوبي هذا العام يركز على نزع الأسلحة النووية بالكامل وإحلال السلام الدائم، موضحة أن هناك اتصالات كثيفة تجري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على مستوى وزيري خارجية البلدين وأيضا على مستوى العمل وغيرها.وقالت كانغ إن وزارتها ستنفذ دبلوماسية تستهدف تعميق التعاون مع دول الجوار الأربع، بما فيها الصين واليابان وروسيا، إلى جانب التعاون والتنسيق الكوري الجنوبي الأمريكي، وفتح آفاق أرحب من العلاقات الدبلوماسية معها.وفيما يتعلق بتدهور العلاقات الكورية الجنوبية اليابانية، أكدت كانغ أنها تسعى إلى تطوير العلاقات لتصبح موجهة نحو المستقبل عبر مختلف أنواع القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك المباحثات بين وزيري خارجية البلدين.كما قالت إنها تتوقع أن يقوم كل من الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بزيارة إلى كوريا في غضون هذا العام، مشددة على تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا.وحول سياسة الجنوب الجديدة، توقعت أن تحرز إنجازات فعلية حتى انعقاد مؤتمرات القمة الخاصة بكوريا ودول آسيان في نهاية هذا العام في كوريا.وأضافت أنها ستكرس جهودها بصفة خاصة لحل الشؤون الراهنة المرتبطة بحياة الشعب وصحته من خلال تعزيز التفاوض مع الجانب الصيني بحثا عن سبل لتخفيض الغبار الدقيق.