تسارع وتيرة التراجع في معدل الخصوبة الكلي في كوريا

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قلّ معدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية عن شخص واحد في العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته في التاريخ.وأوضح مسؤول في لجنة الشيخوخة والسياسات السكانية التابعة لمكتب الرئاسة اليوم الجمعة أن الإحصاءات المؤقتة تشير إلى أن معدل الخصوبة الكلي في العام الماضي بلغ 0.96 طفل، وأن عدد المواليد الجدد بلغ 325 ألفا.وكانت هيئة الإحصاءات الكورية قد تنبأت في شهر شهر نوفمبر الماضي أن يقل معدل الخصوبة الكلي للعام الماضي عن شخص واحد.الجدير بالذكر أن معدل الخصوبة الكلي هو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم امرأة في حياتها كلها، ومن المطلوب أن يكون هذا المعدل 2.1 طفل للحفاظ على المستوى الحالي لعدد السكان في كوريا التي احتلت المركز الأخير من بين الدول الأعضاء الـ35 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث معدل الخصوبة، حيث يبلغ متوسط معدل الخصوبة الكلي في المنظمة 1.68 طفل.وتخطط الحكومة الكورية للحفاظ على مستوى 300 ألف طفل من عدد المواليد الجدد على أساس سنوي، بدلا من تركيزها على تحقيق 1.5 طفل من معدل الخصوبة الكلي حتى عام 2020.