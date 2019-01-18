شركات كورية تحصل على صفقات لبناء ناقلات للنفط الخام

Photo : YONHAP News

نجحت شركات كورية في الحصول على صفقات لبناء عدد من ناقلات البترول الخام منذ بداية هذا العام.وقالت شركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية اليوم الجمعة إنها حصلت على صفقة تبلغ قيمتها 210 مليارات وون، أي ما يعادل حوالي 187 مليون دولار، من مؤسسة الملاحة الوطنية العُمانية لبناء ناقلتين للبترول الخام.وسيتم تسليم هاتين الناقلتين للجانب العماني في الربع الأخير من العام القادم.وكانت شركة "ديه وو" قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها حصلت على صفقة تبلغ قيمتها حوالي 306.5 مليون دولار لبناء 4 ناقلات للبترول الخام.ومن جانبها، قالت شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة إنها حصلت على صفقة لبناء ناقلتين للبترول الخام تصل حمولة كل منهما إلى 158 ألف طن من شركة ملاحة أوربية بقيمة 138 مليون دولار، وسيتم تسليمهما بدءا من النصف الثاني من العام القادم.ووضعت شركة "هيون ديه" هدفا للحصول على صفقات بقيمة 15.9 مليار دولار خلال هذا العام.وقد توقعت مؤسسة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في تحليل سوق السفن والنقل البحري أن يصل إجمالي حجم الطلبات العالمية لبناء السفن هذا العام إلى 34.4 مليون طن مكافئ، بزيادة 20% مقارنة بالعام الماضي، حيث تشهد الطلبات العالمية زيادة مستمرة، بحيث يتوقع أن يصل حجمها الإجمالي إلى 47.4 مليون طن في عام 2023.