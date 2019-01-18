سيول تعرب عن أملها في اتفاق واشنطن وبيونغ يانغ على نزع السلاح النووي

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عبرت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية عن أملها في أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي بين القائدين الأمريكي والكوري الشمالي في أسرع وقت ممكن.وقالت نائبة المتحدثة باسم الوزارة "لي يو جين" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا على بذل جهود لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وذلك خلال محادثات القمة الأولى التي عقدت بينهما في شهر يونيو من العام الماضي في سنغافوره.وقد وصل نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول" إلى واشنطن اليوم في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، كما سيقوم بزيارة للرئيس "ترامب" لتسليمه رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقالت نائبة المتحدثة "لي" إن الوزارة ليست لديها معلومات عن جدول أعمال زيارة "كيم يونغ تشول" للولايات المتحدة.